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Со дня землетрясений в Сирию вернулись свыше 10,6 тыс. беженцев - Хулуси Акар

Турция Материалы 19 февраля 2023 15:45 (UTC +04:00)
Со дня землетрясений в Сирию вернулись свыше 10,6 тыс. беженцев - Хулуси Акар

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг заявления о якобы большом наплыве сирийских беженцев в провинцию Хатай, пострадавшую от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Эти заявления полностью противоречат действительности», - сказал министр в ходе инспекции приграничных частей в провинции Хатай.

Акара сопровождал глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер.

«Мы получили информацию от уполномоченных лиц и провели инспекцию на местах. Вопреки заявлениям о том, что сирийские беженцы якобы массово переходят в Турцию, оказалось, что наоборот, граждане Сирии возвращаются в свою страну», - сказал он.

Акар подчеркнул, что со дня землетрясений в Сирию добровольно вернулись 10 633 человек.

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