Глава МИД Турции посетил пострадавшие от землетрясения районы Хатая

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил районы Кырыкхан и Искендерун южной провинции Хатай, пострадавшей от землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава МИД побывал в Координационном центре в районе Кырыкхан, где его проинформировали о текущих работах в зоне бедствия.

Здесь Чавушоглу встретился с шахтерами, участвовавшими в поисково-спасательных работах, и местными жителями.

Глава МИД далее посетил квартал Джейханлы в районе Кырыкхан, где побеседовал с пострадавшими в землетрясении.

Министр выразил соболезнования в связи с погибшими во время стихийного бедствия и передал жителям приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он напомнил также, что турецкий лидер посетит пострадавшие от землетрясения районы на следующей неделе.

Далее Чавушоглу посетил Центр Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуация при правительстве Турции (AFAD), расположенный в районе Искендерун.

Главу МИД проинформировали о ситуации и работах в Искендеруне.

Чавушоглу побывал также в палаточном городке в центре Искенедеруна, где размещены пострадавшие от землетрясения.

Число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 40,6 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.