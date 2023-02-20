В зоне землетрясения 751 тысяча человек размещена в палатках - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В зоне землетрясения 751 тысяча человек размещена в палатках.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В целом порядка 1 миллиона 684 тысяч человек обеспечены местами временного проживания. В случае необходимости число контейнерных домов будет увеличено до 200 тысяч. На сегодня из-под завалов извлечены 114 834 человека. Этот процесс продолжается. Работы по оценке общего ущерба от землетрясения близятся к завершению", - добавил Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.