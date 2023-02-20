Анкара готова закупить самолеты F-16 у США без каких-либо условий - Чавушоглу

Турция признательна властям и народу США за солидарность и поддержку на фоне последствий разрушительных землетрясений. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкой дипломатии отметил, что Вашингтон с первого дня бедствия заявляет о готовности к посильной поддержке Анкары.​​​​​​ «Многие организации и структуры из США продолжают гуманитарную работу для поддержки жителей Турции. Инициированы кампании по сбору помощи. За все это мы благодарны как администрации, так и народу США», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что вместе с коллегой из США посетил провинцию Хатай в зоне бедствия.

Чавушоглу отметил далее, что повестка диалога Турции и США обширна, а последняя личная встреча с Блинкеном состоялась буквально месяц назад в Вашингтоне.

По его словам, второе заседание Стратегического механизма Турция-США запланировано на второе полугодие 2023 года. «Наша цель – использовать все возможности диалога во благо Турции и США. Вместе с тем, важно обсуждать вызовы, стоящие на пути сотрудничества», - подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу напомнил, что уровень товарооборота между Турцией и США достиг 32 млрд долларов, и стороны нацелены на доведение этого показателя до 100 млрд долларов в год.

Министр иностранных дел Турции также привлек внимание к взаимодействию с США в оборонной сфере.

По словам Чавушоглу, Администрация США активно поддерживает позицию властей Турции по вопросу закупок и модернизации парка F-16 ВВС Турции. «Анкара не приемлет связывания вопроса закупок самолетов F-16 из США с определенными условиями. Наши руки не должны быть "завязаны". Ожидаем также скорейшей отмены всех санкций в отношении Турции», - подчеркнул он.

Турецкий министр отметил, что вопросы поставок F-16 в Турцию и расширения НАТО – не взаимосвязаны. «Увязывать один вопрос с другим неверно и несправедливо», - сказал он.

Чавушоглу напомнил также, что Турция ранее перечислила средства на закупку самолетов пятого поколения F-35, но так и не получила их. «Нас вывели из данной программы. При этом мы уже перечислили 1,4 млрд долларов. Возвращение этой суммы – естественное ожидание Анкары. Этот вопрос обсуждается. Ждем скорейшего решения», - сказал турецкий министр.