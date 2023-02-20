Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В результате землетрясения в Хатае были разрушены некоторые здания, под завалами находятся люди - мэр города

Турция Материалы 20 февраля 2023 22:34 (UTC +04:00)
В результате землетрясения в Хатае были разрушены некоторые здания, под завалами находятся люди - мэр города

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в турецкой провинции Хатай некоторые здания были разрушены, под завалами находятся люди.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил мэр города Лутфу Саваш.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции.

В то же время, AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от прибрежных территорий.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости