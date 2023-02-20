В результате землетрясения в Хатае были разрушены некоторые здания, под завалами находятся люди - мэр города

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в турецкой провинции Хатай некоторые здания были разрушены, под завалами находятся люди.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил мэр города Лутфу Саваш.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции.

В то же время, AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от прибрежных территорий.