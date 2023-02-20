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В Турции отменили предупреждение о возможности цунами

Турция Материалы 20 февраля 2023 23:22 (UTC +04:00)
В Турции отменили предупреждение о возможности цунами

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БАКУ /Trend/ - В Турции отменили предупреждение о возможности цунами, которое было распространено после землетрясения в Хатае.

Как передает Trend со ссылкой турецкие СМИ, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Напомним, что в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр предупредил о возможности цунами после сильных землетрясений в Турции.

В то же время, AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от прибрежных территорий.

По предварительным данным, в результате землетрясения погиб один человек, еще 8 человек пострадали.

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