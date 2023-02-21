В Турции произошел пожар в обрушившемся после землетрясения здании (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хатай произошел пожар в обрушившемся после последнего землетрясения здании.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, прибывшие на место происшествия пожарные уже потушили огонь.

Отмечается, что данное здание было эвакуировано после землетрясений, произошедших 6-го февраля в Кахраманмараше.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай в понедельник произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

По последним данным, в результате землетрясений погибли три человека, еще 213 человек пострадали.