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Число погибших в результате последнего землетрясения в Турции достигло четырех человек, еще 294 пострадали (ВИДЕО)

Турция Материалы 21 февраля 2023 07:22 (UTC +04:00)
Число погибших в результате последнего землетрясения в Турции достигло четырех человек, еще 294 пострадали (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате последнего землетрясения в Турции достигло четырех человек, передает Trend со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Согласно информации, в настоящее время продолжаются работы по спасению двух человек, оставшихся под завалами.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 294 пострадавших в результате землетрясения. По его словам, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай в понедельник произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

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