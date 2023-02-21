Число погибших в результате последнего землетрясения в Турции достигло четырех человек, еще 294 пострадали (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате последнего землетрясения в Турции достигло четырех человек, передает Trend со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Согласно информации, в настоящее время продолжаются работы по спасению двух человек, оставшихся под завалами.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 294 пострадавших в результате землетрясения. По его словам, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

Напомним, что в турецкой провинции Хатай в понедельник произошло два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.