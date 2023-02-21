В пострадавших от землетрясения районах будет построено более 70 тыс. домов - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В пострадавших от землетрясения районах будет построено более 70 тысяч домов.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Turkicworld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Османие, одного из регионов, где произошло землетрясение.

"Мы возродим наши города в течение одного года. В целом мы планируем построить и передать нашим гражданам за это время более 70 тысяч домов на 200 тысяч квартир", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.