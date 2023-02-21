В зоне бедствия за год планируется построить до 270 тыс. домов - Эрдоган

Процесс восстановления провинций Турции, пострадавших в результате разрушительных землетрясений 6 февраля, стартует уже в марте текущего года. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в ходе посещения города Нурдагы в провинции Газиантеп, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам президента, в течение года в городах одиннадцати провинций страны планируется построить до 200 тыс. домов. Еще 70 тыс. домов будет построено в селах зоны бедствия.

Он отметил, что на основе мониторинга ситуации в зоне бедствия, в ближайшие месяцы будет определено точное количество жилых единиц под строительство.

Глава государства сообщил, что за последние недели только из провинции Газиантеп в другие части страны были эвакуированы 87 тыс. жителей.

Президент Турции заверил, что процесс восстановления пострадавших от бедствия районов Газиантепа будет учитывать исторические особенности и этническую карту провинции.

Эрдоган выразил уверенность в том, что благодаря сплоченности народа и государства, удастся устранить последствия и этого бедствия.