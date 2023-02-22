В Турции запретили входить в дома с сильными повреждениями

Власти Турции запретили населению входить в сильно поврежденные дома, даже чтобы забрать личные вещи из квартир. Соответствующее заявление сделал в среду глава МВД республики Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Сейсмическая активность в регионе продолжается. Здания, которые необходимо срочно снести [из-за критических повреждений], будут снесены. Входить в здания запрещено, в том числе тем, кто хочет забрать вещи. Теперь запрещено входить и в сильно поврежденные дома. Такие риски мы не можем принять", - сказал он.

Сойлу также указал, что всем губернаторам пострадавших от землетрясения провинций направлен циркуляр относительно усиления контроля над стоимостью услуг перевозки вещей. "Мы видим неадекватный рост цен на перевозку. За это спросит и государство, и бог. Когда мы будем сталкиваться с непомерной стоимостью, будем принимать необходимые меры", - отметил министр.

Ранее в зонах бедствия произошел несколько инцидентов, когда люди оказывались под обломками из-за обрушения зданий, из которых пытались спасти оставшиеся в квартирах личные вещи. Многие здания в результате землетрясения внешне получили не очень серьезные повреждения, и население зачастую считает риски обрушения низкими, хотя скрытый ущерб конструкции может быть критическим.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.