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Эрдоган принял премьер-министра Грузии

Турция Материалы 23 февраля 2023 21:23 (UTC +04:00)
Эрдоган принял премьер-министра Грузии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Встреча состоялась в резиденции президента в Анкаре, сообщает Управления по связям при администрации главы государства.

В рамках визита в Турцию Гарибашвили посетит пострадавший от землетрясения город Антакья в провинции Хатай, где в разборе завалов участвуют спасательные отряды МВД Грузии.

В делегацию входят министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, руководитель аппарата правительства Реваз Джавелидзе и начальник Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.

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