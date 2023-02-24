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Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским (Дополнено)

Турция Материалы 24 февраля 2023 18:21 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:37)

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие медиа.

Согласно информации, президенты двух стран обсудили вопросы, связанные с произошедшими землетрясениями в Турции, и войной между Россией и Украиной.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Украины за поддержку Турции в эти тяжелые дни. Он также выразил готовность оказать всю возможную помощь в достижении прекращения огня, а также мирного урегулирования в связи с войной между Россией и Украиной, с начала которой проходит год.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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