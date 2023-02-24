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В Сивасе произошло землетрясение

Турция Материалы 24 февраля 2023 21:33 (UTC +04:00)
В Сивасе произошло землетрясение

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БАКУ /Trend/ - В Сивасе произошло землетрясение.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

"В Сивасе зафиксировано землетрясение силой 4.7 баллов", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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