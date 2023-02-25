ВС Турции продолжают активную борьбу с терроризмом - Хулуси Акар

Турецкая армия с начала года нейтрализовала в целом 261 террориста, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава оборонного ведомства провел инспекцию частей ВС Турции в приграничной с Сирией провинции Хатай на юге страны, которая также сильно пострадала от разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

Министр отметил, что более 40 тыс. военнослужащих и членов гражданского персонала ВС Турции привлечены к усилиям по устранению последствий бедствия, а в поиске людей из-под завалов были задействованы также турецкие военные кинологи с 29 собаками.

По его словам, благодаря помощи военных в зоне бедствия были спасены 326 человек, а также извлечены из-под завалов тела 2 457 жертв землетрясения.

Глава Минобороны подчеркнул, что несмотря на бедствие, армия ни на минуту ни ослабила бдительности и продолжает стоять на страже безопасности Турции.

Хулуси Акар напомнил, что новый этап борьбы с терроризмом продолжается с 24 июля 2015 года, что позволило нейтрализовать в целом 37 601 террориста.

«Непосредственно с 1 января текущего году на севере Ирака и Сирии ликвидирован 261 террорист. Мы продолжим наносить удар по террористам, разрушая их логова», - заверил он.

Глава Минобороны отмети, что турецкие военные добились значительных успехов в иракском районе Зап, который также входит в зону антитеррористической операции Pençe Kilit.

«302-км участок госграницы Турции уже зачищен от террористов. С начала операции Pençe Kilit (с 17 апреля 2022 года - прим. «Анадолу») в Ираке уничтожены 523 террориста», - сказал Акар.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране РПК действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).