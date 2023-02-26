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В Турции арестовали 188 человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений

Турция Материалы 26 февраля 2023 19:10 (UTC +04:00)
В Турции арестовали 188 человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений

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БАКУ /Trend/ - В Турции арестовали 188 человек, которые несут ответственность за обрушения жилых зданий в результате землетрясений, произошедших в стране шестого февраля.

Как передает Trend, об этом сообщило в воскресенье агентство "Анадолу".

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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