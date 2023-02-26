Чавушоглу посетил Центр координации стихийных бедствий в Кахраманмараше

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетил Центр координации стихийных бедствий в районе Тюркоглу в провинции Кахраманмараш, пострадавшей от разрушительных землетрясений 6 февраля, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу ознакомился с проведенными здесь работами и побеседовал с пострадавшими от землетрясений.

Министр встретился с жителями палаточного городка в парке 23 апреля. Чавушоглу также посетил игровые площадки, где находились дети из пострадавших семей.

Глава МИД также побывал в полевых госпиталях, развернутых в районе Тюркоглу Минздравом Турции и специалистами из Великобритании.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.