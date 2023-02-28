Экономическая активность в зоне землетрясений в Турции восстанавливается

Предприятия в пострадавших от землетрясений провинциях Турции постепенно возобновляют свою работу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

После разрушительных землетрясений 6 февраля с эпицентром в провинции Кахраманмараш производство в зоне бедствия было полностью приостановлено.

Подземные толчки привели не только к обрушению жилых домов и гибели десятков тысяч человек, но многочисленным разрушениям на предприятиях.

Землетрясения привели к серьезным разрушениям в 11 провинциях Турции, где проживают 13,5 млн человек.

В числе погибших немало сотрудников местных предприятий. При этом часть компаний выделила помещения в качестве временного жилья для работников, лишившихся домов.

По происшествии трех недель после бедствия, на некоторых предприятиях восстановлен процесс производства, другие намерены возобновить работу в ближайшее время.

Предприятия также продолжают оценку ущерба, решают технические проблемы, возникшие после землетрясений.

Подконтрольное Erdemoğlu Holding предприятие Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ в Газиантепе входит в число предприятий, на которых возобновлен производственный цикл. «На предприятии нет повреждений. Имели место некоторые технические проблемы, их устранили за неделю. Производственный процесс продолжается», - отметили в компании.

Предприятие холдинга Sasa Polyester AŞ в Адане также продолжает производство. «Первую неделю после землетрясений все усилия были направлены на поддержку сотрудников и их семей. Производство велось частично, под особым контролем. Предприятие не пострадало», - сообщили в холдинге.

Действующий в Кахраманмараше KİPAŞ Holding объявил, что проводит оценку причиненного ущерба. «Некоторые предприятия KİPAŞ Holding пострадали от землетрясений. Сотрудники прилагают усилия для возобновления работы», - сообщили в холдинге, при котором действуют предприятия по производству пряжи, цемента и бумаги.

Глава правления Mutlu Makarna Айкут Геймен рассказал, что предприятия компании в Газиантепе и головной офис не пострадали. Уполномоченные органы зафиксировали отсутствие повреждений, сообщил он.

Геймен рассказал, что предприятия возобновили производство спустя 4 дня после землетрясений.

«Производство остановилось на 4 дня из-за отсутствия подачи газа и электричества. Сразу после восстановления подачи мы возобновили производство, работаем на 90 процентов мощности», - сказал он.