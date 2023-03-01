В этом году в сельском хозяйстве Турции будет реализовано более 300 проектов - министерство

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Турции будет реализовано 307 проектов в сфере сельского хозяйства.

Как сообщает в среду Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве лесов и сельского хозяйства Турции.

В министерстве отметили, что общая стоимость проектов, которые планируется реализовать, составляет 43,6 миллиарда лир. Часть проектов будет реализована за счет внешнего кредита, общая сумма которого составляет 1,1 миллиарда лир (58,238 млн долларов США).

Было отмечено, что в прошлом году на сельскохозяйственные проекты в Турции было выделено в общей сложности 171,2 миллиарда лир (9,63 млрд долларов США), из которых 8,3 миллиарда (439,423 млн долларов США) - это внешние кредиты.