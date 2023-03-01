БАКУ /Trend/ - В Турции создается Национальная модель защиты от рисков.

Как сообщает в среду Trend, об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время выступления в Великом национальном собрании страны.

"Мы планируем превратить наши города в устойчивые к землетрясениям. Все последующие исследования будут разработаны и реализованы в дополнение к этой Национальной модели. Министр по вопросам окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум будет координировать работу Национальной модели защиты от рисков", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.