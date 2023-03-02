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Парламент Турции создал комиссию по расследованию последствий землетрясения в Кахраманмараше

Турция Материалы 2 марта 2023 23:34 (UTC +04:00)
Парламент Турции создал комиссию по расследованию последствий землетрясения в Кахраманмараше

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БАКУ /Trend/ - На заседании Великого национального собрания Турции было единогласно принято предложение о создании Комиссии для расследования последствий землетрясения в Кахраманмараше, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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