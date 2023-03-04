В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Об этом сообщили в Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Trend.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в районе Туфанбейли на глубине семи километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.