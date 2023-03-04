За последние 20 лет в Турции перестроены 3,3 млн жилых домов - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал процесс восстановления провинций, пострадавших от февральских землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше, новой отправной точкой в борьбе с последствиями стихийным бедствиям в стране, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства поделился в соцсетях публикацией на тему первого заседания по модели реагирования на бедствия «Национальный щит Турции от рисков», состоявшегося накануне в Стамбуле.

Турецкий лидер сообщил, что участники обсуждений под его председательством, проанализировали данные о рисках бедствий в стране и подготовки к ним.

По словам президента, горькая дата 6 февраля 2023 года, когда произошли разрушительные землетрясения, унесшие жизни десятков тысяч человек, должна стать новым началом. «Сформировано четкое и единое мнение о том, что власти, общество и научные круги должны действовать более активно с тем, чтобы практическими шагами достичь реальных результатов. Общее видение и совместные шаги позволят вывести Турцию в число государств, наиболее подготовленных к стихийным бедствиям. Мы должны двигаться именно в этом направлении», - написал президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что ученые, эксперты и лидеры общественного мнения внесут посильный вклад в этот процесс.

Президент Турции далее поделился данными о работе, проделанной в Турции за последние 20 лет, в вопросе подготовки к бедствиям. «Вопреки всем препятствиям, стоявшим на нашем пути, за последние 20 лет, в Турции перестроены 3,3 млн жилых домов. Благодаря этим и другим шагам, мы превратим Турцию в самую подготовленную к бедствиям страну мира», - написал Эрдоган.

Политик отметил, что на сегодняшний день в десятках городов страны продолжается перестройка 250 тыс. жилых объектов.

При этом проведен мониторинг 6,6 млн жилых домов, офисов и предприятий, что позволило обеспечить 55 млн жителей Турции более безопасным жильем.