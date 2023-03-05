ВС Турции нейтрализовали 2 террористов на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье о нейтрализации двух боевиков сирийского крыла террористической организации PПК - YPG на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным ведомства, боевики PПК/YPG готовили атаку на участок границы в районе Акчакале в провинции Шанлыурфа.

«Турецкие военные, оказывающие непрерывную поддержку проведению работ в зоне землетрясений, не снижают бдительности и в противодействии преступности, продолжая решительную борьбу с терроризмом», - говорится в сообщении оборонного ведомства.