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ВС Турции нейтрализовали 2 террористов на севере Сирии

Турция Материалы 5 марта 2023 14:01 (UTC +04:00)
ВС Турции нейтрализовали 2 террористов на севере Сирии

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Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье о нейтрализации двух боевиков сирийского крыла террористической организации PПК - YPG на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным ведомства, боевики PПК/YPG готовили атаку на участок границы в районе Акчакале в провинции Шанлыурфа.

«Турецкие военные, оказывающие непрерывную поддержку проведению работ в зоне землетрясений, не снижают бдительности и в противодействии преступности, продолжая решительную борьбу с терроризмом», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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