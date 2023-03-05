В турецкой провинции Шанлыурфа обрушилось шестиэтажное здание

БАКУ /Trend/ - В центральной части турецкой провинции Шанлыурфа обрушилось 6-этажное здание, которое было сильно повреждено после землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

На место происшествия было привлечено множество групп спасателей.

Губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан сообщил, что пострадавший, который является иностранным гражданином, доставлен в больницу и его жизни ничего не угрожает. Поисково-спасательные работы продолжаются.