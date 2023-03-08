Готовится правовая база Центра торговли газом - Минэнерго Турции

Работы по формированию правовой базы для деятельности Центра торговли газом (хаба) в Турции, близятся к концу. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Работа продолжается. Наша цель - полностью ввести его (газовый хаб) в эксплуатацию до конца года. Требуется внести изменения в некоторые законы. В ближайшие дни вопрос будет включен в повестку парламента. После этого усилия по формированию правовой базы будут в значительной степени завершены», - сказал Донмез.

Глава ведомства отметил, что в последнее время основное внимание уделяется устранению последствий бедствия на юге и юго-востоке Турции.

Говоря о запуске поставок газа с нового черноморского месторождения Турции, министр допустил незначительные отклонения от графика работ.

По его словам, часть персонала, участвовавшего в проектных работах, проживала в зоне бедствия, поэтому им нужно позаботиться о своих семьях. «Часть работников уже возвращается к работе. Скорее всего вопрос решится в апреле», - сказал министр.