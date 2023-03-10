Турция с 1 марта запретила транзит в Россию санкционных товаров

Власти Турции в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ распорядились прекратить транзит санкционных товаров через территорию страны с 1 марта.

Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство не приводит дополнительных подробностей, однако отмечает, что логистические компании надеются, что транзит будет вновь разрешен, а также рассматривают возможность его осуществления через третьи страны.