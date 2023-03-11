Экспорт стамбульских компаний с начала года превысил $15 млрд

Объем экспорта стамбульских компаний в январе-феврале текущего года вырос на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 15 млрд 55 млн долларов, говорится в сообщении Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Стамбул - локомотив турецкой экономики, с большим отрывом сохраняет лидирующие позиции по объемам зарубежных продаж. Далее следуют компании Коджаэли - 2 млрд 761 млн долларов, Бурсы - 2 млрд 483 млн долларов, Измира -2 млрд 283 млн долларов, Анкары - 1 млрд 635 млн долларов, Газиантепа - 1 млрд 321 млн долларов, Сакарьи - 864 млн 166 тыс. долларов, Манисы - 794 млн 146 тыс. долларов, Денизли - 648 млн 662 тыс. долларов и Мерсина - 495 млн 301 тыс. долларов.

Доля стамбульских компаний в экспортной корзине Турции составила 39,6 процента. Турецкая продукции по линии компаний из Стамбула экспортирована в 216 точек мира.

Зарубежные продажи компаний мегаполиса в январе- феврале текущего года выросли на 150 млн 606 тысяч долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.