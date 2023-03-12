Глава Минобороны Турции уверен в продлении зерновой сделки

Зерновая сделка между РФ и Украиной, вероятнее всего, будет продлена с 18 марта.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал на круглом столе редакторов «Анадолу» на базе ВС Турции в воскресенье, 12 марта, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Обе стороны настроены позитивно, уверены, что исход будет положительным. Полагаем, 18 марта сделка будет продлена,- отметил Акар.

Министр также прокомментировал тему закупок Турции американских истребителей F-16.

Всем должно быть известно, что Турция не в безвыходном положении, у нее есть альтернативы, отметил глава оборонного ведомства.

«Переговоры с Пентагоном продолжаются в позитивном ключе. Нам известно и о поддержке со стороны Белого дома. В Анкаре ожидают, что Конгресс примет разумное решение»,- подчеркнул Акар.

Касательно темы вступления Швеции и Финляндии в НАТО, министр заявил, что Анкара все еще ждет выполнения обязательств, данных скандинавскими странами.

Акар подчеркнул, что Турция не отказывается от поддержки политики «открытых дверей» НАТО.

Министр вновь привлек внимание к тому, что для Турции нет абсолютно никакой разницы между террористической организацией PПK и ее преступным ответвлением YPG в Сирии.

«Это одно и то же. И мы ожидаем, что дружеские страны, союзники перестанут упрямиться и осознают эту истину», - подчеркнул глава турецкого оборонного ведомства.

Акар напомнил, что террористы PПK с 6 февраля совершили 8 атак.

«Мы не могли бездействовать, необходимые меры приняты, нейтрализованы 53 террориста»,- сказал он.

Также министр рассказал о слаженной и оперативной работе турецких структур в первые часы после землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше 6 февраля.

По словам министра, поисково-спасательные бригады были мобилизованы уже в 04.30, ведомством сразу же были задействованы самолеты и корабли.

«Сразу после землетрясения мобилизовали ВС Турции, сотрудников Министерства, поисково-спасательные бригады, все структуры по ликвидации последствий бедствия. 2-я бронетанковая бригада в Кахраманмараше и 39-я механизированная бригада в Искендеруне приступили к работам, не дожидаясь приказа»,- рассказал министр.

Акар отметил, что в настоящее время под нужды пострадавших при землетрясениях переоборудованы в том, числе и корабли.

«На суднах, переоборудованных в медцентры, 16 тыс. человек получили стационарное и амбулаторное лечение, проведено около 150 операций»,- добавил он.