Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 48 тыс человек

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 48 000 человек.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, число раненых превысило 115 тысяч, разрушено 50 тысяч зданий.

Президент Турции заявил, что нет другой страны, которая могла бы настолько быстро отреагировать на такое бедствие.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.