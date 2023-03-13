Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 48 448 человек

БАКУ /Trend/ - Число погибших в Турции в результате разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше возросло до 48 448 человек.

Как передает Trend, об этом на пресс-конференции в провинции Малатья в понедельник, 13 марта, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Сойлу отметил, что среди погибших в результате землетрясения 6 660 иностранцев, большая часть из них - сирийцы.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.