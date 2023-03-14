БАКУ /Trend/ - Сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение силой 4,9 балла.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.

Число погибших в результате землетрясений достигло 48 448 человек.