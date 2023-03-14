Эрдоган призвал предпринимателей поддержать процесс восстановления зоны бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал предпринимателей поддержать усилия по устранению последствий февральских землетрясений, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий лидер направил видеообращение к участникам 26-го Евразийского экономического саммита, организованного в Стамбуле по инициативе Фонда «Группа Мармара».

Глава государства привлек внимание к разрушительным последствиям двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в провинции Кахраманмараш.

Эрдоган отметил что в зоне охвата подземных толчков магнитудой 7,7 и 7,6 оказались в целом 14 млн человек, а жертвами бедствия стали более 48 тыс. жителей Турции.

Землетрясение нанесло серьезный ущерб турецкой экономике. «В течение года планируем восстановить инфраструктуру региона и все пострадавшие населенные пункты. В данном процессе важен вклад не только государства, но и предпринимателей», - подчеркнул Эрдоган.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.