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Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Стамбульское соглашение по зерну

Турция Материалы 14 марта 2023 23:07 (UTC +04:00)
Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Стамбульское соглашение по зерну

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Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Стороны обсудили вопрос продления Стамбульского соглашения по зерну.

Согласно информации, предоставленной МИД, Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Гутерришем.

МИД Турции сообщает, что в ходе разговора обсуждалась тема продления Стамбульского соглашения по зерну и развитие событий в Украине.

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