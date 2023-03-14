Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Стамбульское соглашение по зерну

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Стороны обсудили вопрос продления Стамбульского соглашения по зерну.

Согласно информации, предоставленной МИД, Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Гутерришем.

МИД Турции сообщает, что в ходе разговора обсуждалась тема продления Стамбульского соглашения по зерну и развитие событий в Украине.