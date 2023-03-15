10 человек погибли в результате наводнения в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 человек погибли в результате селя в зоне землетрясения в Турции.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В Шанлыурфе погибли 9, в Адыямане - 1 человек, продолжаются поиски 3 человек, пропавших без вести.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.

Число погибших в результате землетрясений достигло 48 448 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)