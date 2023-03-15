Турция обсуждает продление зернового соглашения на 120 дней - Акар

Анкара инициировала переговоры по вопросу продления зернового коридора сроком на 120 дней в соответствии с первоначальным вариантом соглашения. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в среду в беседе с журналистами в парламенте страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Имели место рабочие контакты с Россией и Украиной. Мы также продолжаем диалог на уровне министров. На сегодняшний день отгружено и доставлено нуждающимся более 24 миллионов тонн агропродукции. Это внесло серьезный вклад как в обеспечение мира и стабильности в регионе, так и во всем мире, в том числе, в плане стабильности цен на продовольствие», - сказал министр.

По его словам, продолжение зерновой инициативы представляет большое значение, и в данной связи срок соглашения в 120 дней будет обсуждаться и далее. «Стороны проанализируют эту инициативу и примут решение. ООН придерживается нашей позиции. Мы продолжаем вести переговоры. Надеюсь, что мы постараемся решить эту проблему как можно скорее», - сказал министр.