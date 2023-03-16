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Сегодня мы подпишем документ об учреждении Тюркского инвестиционного фонда - Эрдоган

Турция Материалы 16 марта 2023 14:28 (UTC +04:00)
Сегодня мы подпишем документ об учреждении Тюркского инвестиционного фонда - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня мы подпишем документ об учреждении Тюркского инвестиционного фонда.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на чрезвычайном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

"На Самаркандском саммите мы предприняли важные шаги для повышения нашей торгово-экономической интеграции. Создание Тюркского инвестиционного фонда, документ об учреждении которого будет подписан сегодня, также является одним из шагов в этом направлении. Надеемся, что подписанные на Самаркандском саммите документы по развитию торговли и транспорта будут в скором времени реализованы, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что 16 марта в Анкаре проходит чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

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