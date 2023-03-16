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Считаю, что тюркские государства будут играть стратегическую роль в развитии региональных транспортных и логистических цепочек - Эрдоган

Турция Материалы 16 марта 2023 15:13 (UTC +04:00)
Считаю, что тюркские государства будут играть стратегическую роль в развитии региональных транспортных и логистических цепочек - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Считаю, что как Организация тюркских государств мы будем играть стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности, развитии региональных транспортных и логистических цепочек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на чрезвычайном саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Благодаря Южному газовому коридору, основой которого является TANAP, тюркские государства стали ключевым игроком в обеспечении энергетической безопасности Европы. Средний коридор, реализованный нашими совместными усилиями, теперь предлагает надежную альтернативу в торговле между Востоком и Западом. В предстоящий период количество таких стратегических проектов еще больше возрастет", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что 16 марта в Анкаре проходит чрезвычайный саммит глав государств Организации тюркских государств.

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