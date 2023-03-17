Резко выросло число пассажиров воздушной гавани Эсенбога

БАКУ /Trend/ - В феврале 2023 года количество пассажиров, прибывающих в Международный аэропорт Эсенбога, расположенный в Анкаре, Турция, увеличилось на 39 процентов и составило 1 621 383 человека.

Как сообщает Trend, об этом Turkicworld сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным министерства, в феврале пассажирооборот аэропорта по внутренним рейсам вырос на 37 процентов и составил 1 312 066 человек, а по международным - на 47 процентов и составил 309 317 человек.

Грузооборот аэропорта в феврале этого года составил 15 564 тонны, увеличившись на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, в феврале 2023 года грузооборот аэропорта по внутренним рейсам увеличился на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 10 513 тонн, а по международным рейсам - на 14 процентов по сравнению с тем же периодом и составил 5 051 тонну.

Согласно информации, количество рейсов, выполненных из аэропорта в феврале 2023 года, увеличилось на 35 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 13 807. При этом количество выполненных рейсов по внутренним рейсам увеличилось на 40 процентов, до 11 172, а по международным - на 16 процентов, до 2 635.

В феврале 2023 года пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 25 370 192 человека, а грузооборот- 430 212 тонн.

Напомним, что в 2022 году пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 181 948 006 человек, а грузооборот - 4 004 306 тонн.