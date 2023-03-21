Кандидатура Эрдогана вновь выдвинута на пост президента Турции

БАКУ /Trend/ - Кандидатура Реджепа Тайипа Эрдогана вновь выдвинута на пост президента Турции.

Как сообщает во вторник Trend, правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения (ПНД) обратились в Центральную избирательную комиссию по поводу выдвижения кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента.

Соответствующие документы представили в комиссию председатель группы Партии справедливости и развития Исмет Йылмаз, заместитель председателя партии и ответственный по вопросам выборов Али Ихсан Явуз, заместитель председателя группы ПНД Эркан Акчай и заместитель председателя ПНД по вопросам выборов Фети Йылдыз.

Отметим, что Высший избирательный совет Турции представил календарь выборов. Согласно решению этой структуры, процедура выдвижения кандидатуры в президенты охватывает срок с 19 по 23 марта.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о проведении выборов 14 мая.

(Перевод: Фидан Мустафаева)