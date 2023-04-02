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Глава Минобороны Турции заявил о ликвидации 340 боевиков РПК за 3 месяца

Турция Материалы 2 апреля 2023 12:51 (UTC +04:00)
Глава Минобороны Турции заявил о ликвидации 340 боевиков РПК за 3 месяца

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Подразделения турецкой армии ликвидировали в течение 3 последних месяцев 340 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), главным образом в ходе трансграничных операций. Об этом сообщил в воскресенье глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Наши военнослужащие ликвидировали за 3 последних месяца 340 террористов. Кто бы ни стоял за ними, кто бы ни поставлял им оружие, боеприпасы, вертолеты и деньги, мы решительно настроены в вопросе уничтожения террористов", - приводит слова министра телеканал ТRТ.

Власти Турции называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Операции против курдских боевиков проводятся на границе с Ираком и Сирией, а также на сопредельной территории.

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