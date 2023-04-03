Эрдоган отказался от встреч с послом США в Турции

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не желает встреч с послом США в Анкаре Джеффом Флейком, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Президент Турции, комментируя встречу посла с председателем Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу, сказал, что отныне его двери для посла США закрыты.

"Что делает посол Байдена? Он навещает господина Кемаля. Стыдно, поработай головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь – Президент", - отметил Эрдоган. "Наши двери для него закрыты <...>. Почему? Пусть знает свое место", - добавил он.