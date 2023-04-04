Четырехсторонняя встреча по Сирии пройдет 3-4 апреля в Москве - Чавушоглу

Четырехсторонняя встреча по Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии состоится 3-4 апреля в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами в Турецком доме в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Он напомнил, что диалог по Сирии начался при содействии и участии России. Далее к этому процессу подключился Иран. "В ходе недавнего визита в Египет, мы сообщили о переносе даты [четырехсторонней] встречи на уровне замминистров. Новая дата встречи уже согласована. Она состоится 3-4 апреля в Москве", - сказал Чавушоглу.

Он также прокомментировал повестку намеченного на 6-7 апреля визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.

По словам Чавушоглу, представится возможность обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Планируется обсудить также региональные вопросы, в частности, ситуацию в Сирии и Ливии. "Есть много вопросов для обсуждений. Рассмотрим политический процесс в Сирии, продление "Зернового соглашения", ситуацию с беженцами, гуманитарную помощь сирийскому народу на фоне февральских землетрясений и др.", - перечислил Чавушоглу.