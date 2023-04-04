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Чавушоглу напомнил шведскому коллеге об обязательствах Стокгольма

Турция Материалы 4 апреля 2023 21:54 (UTC +04:00)
Чавушоглу напомнил шведскому коллеге об обязательствах Стокгольма

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Брюссель провел встречу со шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом. Об этом глава турецкой дипломатии сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу, находящийся в европейской столице для участия во встрече глав МИД стран-членов НАТО, провел ряд переговоров.

«Мы напомнили шведскому коллеге Бильстрему о шагах, которые необходимо предпринять для вступления в НАТО. Сотрудничество, ориентированное на результат, - важное условие в борьбе с терроризмом», - написал глава МИД Турции.

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