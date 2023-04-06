Лавров посетит Турцию с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию 6-7 апреля будет обсужден широкий круг актуальных региональных и международных вопросов, сообщается в среду на сайте МИД РФ.

«Предстоит провести «сверку часов» по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе», - отмечается в сообщении.

Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу «обменяются взглядами на актуальное положение дел в украинском кризисе, обсудят принципы и пути мирного урегулирования конфликта».

Сообщается, что будет обсуждена ситуация с претворением в жизнь «зерновой сделки», продленной российской стороной «в качестве жеста доброй воли еще на 60 дней». «В том числе с помощью турецких партнеров намерены добиваться комплексного применения этих договоренностей в части не только поставок украинского зерна на мировые рынки, но и разблокировки доступа международных экономоператоров к российской сельхозпродукции и удобрениям», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что повышенное внимание главы МИД уделят запущенной в Москве нормализации сирийско-турецких отношений, будут затронуты шаги по оказанию содействия Анкаре и Дамаску в четырехстороннем формате с участием Ирана как страны-гаранта «Астанинского процесса».

Кроме того, планируется детально проработать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления региона.

Согласно сообщению, в ходе переговоров министры сконцентрируются также на рассмотрении путей наращивания двусторонних торгово-экономических связей, взаимодействия в сфере энергетики. Будет затронута совместная работа по таким стратегическим проектам, как строительство АЭС «Аккую», эксплуатация газопровода «Турецкий поток».

В преддверии очередного туристического сезона Лавров и Чавушоглу обсудят вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции.

«Рассчитываем, что предстоящая встреча внесет значимый вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Турцией», - отмечается в сообщении МИД РФ.