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Школы, закрытые из-за землетрясения в Турции, откроются в конце апреля

Турция Материалы 14 апреля 2023 13:44 (UTC +04:00)
Школы, закрытые из-за землетрясения в Турции, откроются в конце апреля

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БАКУ /Trend/ - Школы в турецких провинциях Хатай и Адыяман, закрытые после землетрясения, откроются 24 апреля.

Об этом сказал министр образования Турции Махмут Озер, сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.

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