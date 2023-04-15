Чавушоглу провел ряд встреч в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в субботу в Стамбуле встречу с панамской коллегой Жанайной Теваней Менкомо. Об этом глава турецкой дипломатии сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу выразил благодарность Панаме за солидарность и поддержку на фоне последствий разрушительных землетрясений с эпицентрами в провинции Кахраманмараш.

«Обсудили сотрудничество в сферах экономики, транспорта, культуры и образования. Кроме того, на повестке была тема текущих событий в Палестине и Украине», - написал Чавушоглу.

Кроме того, глава МИД Турции сообщил о встрече с председателем Высшего государственного совета Ливии Халидом Аммаром аль-Мишри. «Обсудили текущие события и выразили поддержку организации честных, свободных и прозрачных выборов в Ливии», - отметил дипломат.