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Разбор завалов после февральских землетрясений в Турции завершится к 21 апреля - Эрдоган

Турция Материалы 16 апреля 2023 04:08 (UTC +04:00)
Разбор завалов после февральских землетрясений в Турции завершится к 21 апреля - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение разбора завалов после ряда землетрясений, которые произошли в феврале, ожидается к 21 апреля во всех провинциях, кроме Хатая, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Мы активно закладываем фундаменты домов для пострадавших от землетрясений, начато строительство уже больше 100 тысяч квартир и сельских домов», — заявил глава государства.

Он отметил, что разбор завалов во всех провинциях, кроме Хатая, закончится к окончанию поста Рамадан, который празднуют с 21 апреля.

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