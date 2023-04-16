Разбор завалов после февральских землетрясений в Турции завершится к 21 апреля - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение разбора завалов после ряда землетрясений, которые произошли в феврале, ожидается к 21 апреля во всех провинциях, кроме Хатая, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Мы активно закладываем фундаменты домов для пострадавших от землетрясений, начато строительство уже больше 100 тысяч квартир и сельских домов», — заявил глава государства.

Он отметил, что разбор завалов во всех провинциях, кроме Хатая, закончится к окончанию поста Рамадан, который празднуют с 21 апреля.