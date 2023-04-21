Мечеть Султана Ахмеда в Стамбуле открыта после реставрации

БАКУ /Trend/ - Мечеть Султана Ахмеда, считающаяся одним из символов Стамбула, открылась сегодня после реставрации.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, мечеть, реставрация которой началась в 2018 году, открылась сегодня при участии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Эрдоган выступил на открытии мечети. Он поздравил всех с праздником Рамазан, отметив, что отрадно, что реставрационные работы завершены к сегодняшнему знаменательному дню.

"После реставрационных работ, впервые за долгое время, совершена пятничная молитва в мечети Султан Ахмед. Мы провели их в надежде сохранить эту реликвию на века", - сказал глава государства.