Германия стала главным импортером турецкой продукции в первом квартале

Главным импортером турецкой продукции в январе-марте 2023 года стала Германия, экспорт в эту страну составил около 4,9 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Союза экспортеров Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В целом экспорт Турции в первом квартале текущего года достиг 61,6 млрд долларов, что на 2,5 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Это также стало рекордным показателем экспорта за первый квартал в истории Турецкой Республики.

Главным импортером турецкой продукции в отчетный период стала Германия – 4 млрд 877 млн долларов. Таким образом, экспорт в Германию вырос на 0,4 процента по сравнению с 2022 годом.

В ТОП-5 импортеров также вошли США – 2,97 млрд, Италия – 2,9 млрд, Великобритания – 2,76 млрд, Франция – 2,48 млрд долларов.

Экспорт в Россию в январе-марте составил 2,43 млрд, в Ирак – 2,05 млрд, Нидерланды – 1,67 млрд, Израиль – 1,46 млрд долларов.

В десятку главных импортеров Турции в первом квартале вошли пять стран Евросоюза.